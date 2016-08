Fórmula 1

Domingo 28| 2:57 pm





El piloto alemán Sebastian Vettel (Ferrari) ha asegurado hoy tras el GP de Bélgica que algunos de los movimientos que realiza en carrera el joven holandés Max Verstappen "no son correctos".



Vettel, Verstappen y el finlandés Kimi Raikkonen (Ferrari) se vieron involucrados hoy en un incidente en la primera curva de la carrera que perjudicó a los tres puntos para el resto de la carrera, si bien los puntos de vista han sido diferentes entre los pilotos.



"Me llevo bien con Max, me gusta cómo es y su estilo agresivo, pero creo que algunos de sus movimientos que he vivido cuando corro contra él no son correctos, especialmente en la frenada. Es posible que aún deba entenderlo, pero en la carrera de hoy ha sucedido mucho", ha indicado Vettel



Más que por el incidente de la salida, Vettel se ha quejado de la vehemencia de Verstappen en otras acciones, ya que considera que en otra lucha de carrera se ha dejado "tres o cuatro segundos innecesarios" que han perjudicado su carrera por defenderse y luego lo ha pasado con facilidad.



"Hablaré con Max, pero no hoy porque él no ha tenido un buen día, yo tampoco y Kimi tampoco. Debemos hablar y respetarnos, pero hace alguna maniobra dudosas y la parrilla no está contenta con su forma de actuar, pero es mejor hablarlo con él y no decir cosas en los medios de comunicación, ya que lo mejor es estar cara a cara y hablarlo", ha agregado.



Respecto al incidente con Verstappen en la salida, el cuatro veces campeón del Mundo de Fórmula Uno cree que ha impedido a los dos Ferrari terminar la carrera con ambos monoplazas en el podio, ya que esta acción les relegó a las plazas traseras de la carrera y con la obligación de "remontar en una carrera muy accidentada".

EFE