Stricker será el capitán de EEUU en la Ryder Cup

Miércoles 20| 12:36 pm





La presidenta de la PGA de América, Suzy Whaley, anunció este miércoles que Steve Stricker será el capitán del equipo de los Estados Unidos en la 43 edición de la Ryder Cup, que se jugará del 22 al 27 de septiembre de 2020 en Whistling Straits, en Haven (Wisconsin, EEUU).



Stricker se convierte así en el vigésimo noveno capitán de los Estados Unidos desde la creación de la Ryder Cup, en 1927. Sustituye en el puesto a Jim Furyk, al que ha elegido como el primero de sus vicecapitanes.



Originario de Edgerton, Wisconsin (a unos 153 kilómetros al suroeste de Whistling Straits), Stricker hizo su debut en la Ryder Cup en 2008 con 41 años y jugó en tres ediciones consecutivas: 2008, 2010 y 2012).



Stricker, de 51 años, fue miembro del equipo ganador de la Ryder Cup de Estados Unidos en 2008 y 2016, este último como vicecapitán.



Ganador de doce títulos en el PGA Tour, Striker también jugó en cinco ediciones de la Copa Presidentes, torneo en el que ejerció como capitán victorioso de Estados Unidos en 2017.



"En nuestro deporte y en este país no hay mayor honor que el de ser capitán del equipo de la Ryder Cup de Estados Unidos", dijo Stricker, que fue admitido en el Salón de la Fama de la Asociación de Golf del Estado de Wisconsin en diciembre de 2007.



"Me siento honrado tanto por la oportunidad que se me presenta como por la responsabilidad que acarrea el puesto. Me gustaría agradecer al Comité de la PGA para la Ryder Cup por su confianza en mí", agregó.



Su primera decisión ha sido nombrar a Jim Furyk como el primero de sus vicecapitanes. Furyk fue capitán de los Estados Unidos en 2018, con derrota frente a Europa en París, y jugó en nueve ediciones del torneo bienal.



El irlandés Padraig Harrington, de 47 años, fue nombrado el mes pasado capitán del equipo europeo para 2020. // EFE