El golf amateur se vivió por todo lo alto en el Junko

Con éxito rotundo se llevó a cabo “La Matunga Summer”, tercera parada de La Matunga de 2018, en el Junko Golf Club. Casi 200 jugadores se reunieron en la cancha mirandina para disfrutar de una auténtica fiesta deportiva de dos días.

La competencia se realizó en formato scramble en parejas, divididos en cuatro categorías. El equipo ganador de la primera categoría fue de Luis Escobar y Carlos Sampol con 54 golpes netos. En la segunda categoría ganó la pareja conformada por Juan Carlos Navarro y Jorge Cato con 54 golpes. En tercera los ganadores fueron Luis González Páez y Manuel Fernández con 46 impactos. Por otro lado, en la modalidad de damas se coronó el equipo de Carolina Wu y Mildred Ríos con score de 58.

“Estamos muy contentos de cómo se desarrolló La Matunga Summer, fue otro examen aprobado. Rompimos nuestro récord de participantes en un torneo y todo salió bien. La organización y los jugadores se fueron satisfechos y ya nos estamos preparando para nuestra próxima parada”, dijo Franknir Páez, director general de La Matunga.

Por otro lado, en el marco de La Matunga Summer se realizó el primer torneo Long Drive de Venezuela. Decenas de golfistas pusieron a prueba el poder de su swing para que la bola aterrizara lo más lejos posible. Cada jugador tuvo seis pelotas para usar en dos minutos. En la categoría caballeros ganó Jesús Colmenarez con una bola de 320 yardas, en la modalidad senior el campeón fue Luis Escobar (316 yardas), en la Súper Senior fue Luis Gil (285 yardas) y en damas fue Mildred Ríos (212 yardas). Todos ellos clasificaron a la gran final Long Drive de Venezuela que se llevará a cabo en diciembre en Caracas.

La próxima competencia de La Matunga será en el Guataparo Golf Club, el 6 y el 7 de septiembre.

