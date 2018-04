Jhonattan Vegas disputará el Masters de Augusta

Golf

Prensa Jhonattan Vegas

El venezolano Jhonattan Vegas disputará a partir de este jueves 5 de abril el torneo Masters de Augusta, en lo que representará su séptima participación en torneos Majors, luego de jugar el PGA Championship en tres ocasiones, un par de veces el Masters de Augusta y una vez el British Open y el US Open. El monaguense busca mejorar sus actuaciones en los Majors luego de hacer el corte solo en dos ocasiones (PGA Championship 2011, 2016).

Vegas, quien actualmente ocupa la posición 54 del ranking mundial, visitó recientemente el campo del Augusta National Golf Club en busca de lograr una preparación óptima para el Masters. El criollo iniciará su recorrido a las 8:41 a.m. acompañado del Galés Ian Woosnam, un miembro del Salón de la Fama del Golf y campeón en la edición de 1991 del Masters y de Ryan Moore, jugador estadounidense ganador de cinco torneos del PGA Tour.

Has modificado un poco tu participación en los torneos de la actual temporada. ¿Qué cambios has realizado y a qué se debe este ajuste?

“Es correcto, este año por primera vez en mi carrera modifiqué mi calendario para enfocarme un poco más en mi descanso y mi preparación y he sentido que prepararme es la clave para tener más éxitos en el golf. A veces jugar muchos torneos seguidos agota y por consecuencia el rendimiento no es el esperado, específicamente en este deporte que es tan individual y tan mental. Por esta razón es clave estar lo mejor preparado posible, especialmente en una semana como esta cuando disputamos un torneo tan importante como lo es el Masters de Augusta en el que se presentan exigencias tan grandes. Planificar mi participación en los torneos será fundamental en el éxito de mi juego”.

Has mencionado en recientes ocasiones que le darás mayor importancia en las próximas temporadas a tu participación en los Majors. ¿Cómo consideras que llegas este año al Masters de Augusta?

“Siento que esta vez llego mejor preparado que en las dos últimas ocasiones, noto también que hice una mejor adaptación, que me dediqué a estudiar un poco más el campo y a aprender lo que requiere jugar bien en Augusta. Este es uno de los torneos más prestigiosos que tenemos en el golf y jugarlo bien es lo más importante. Estoy muy entusiasmado porque siento que estoy jugando muy bien, aunque quizá no llego con el momentum que deseaba pero si muy bien preparado mentalmente y listo para tener una muy buena semana”.

Recientemente tuviste la oportunidad de jugar un par de días en Augusta como parte de tu preparación para el torneo de este año. ¿Cómo encontraste la cancha y qué tal se adapta tu estilo de juego al trazado de este famoso campo?

“Tuve la oportunidad de jugar mi primera ronda de práctica aquí hace tres semanas y siento que esta vez hice un mejor trabajo dedicándome a estudiar cada hoyo, cada tiro, cada green a más profundidad y pude aprender muchas cosas de las cuales antes no tenía conocimiento. Estoy muy contento por esa parte, emocionado y mejor preparado”.

En tu carrera solo has hecho el corte en dos de los seis torneos Majors que has disputado y nunca has logrado avanzar en Augusta. ¿Consideras que este puede ser uno de los principales objetivos del 2018?

“Esta temporada obviamente lo principal es jugar bien en los Majors ya que allí es donde se otorga la mayor cantidad de puntos para el ranking que te permiten establecerte entre los mejores jugadores del mundo, sin embargo ese no es el objetivo principal ya mi prioridad es ganar y hacerlo en uno de estos torneos es el objetivo”.