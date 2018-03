Bubba Watson sube 18 puestos tras ganar el Mundial Match Play

EFE

El estadounidense Bubba Watson, que se impuso el domingo en el Mundial Match Play disputado en Austin (EE.UU.), ha ascendido 18 puestos en la clasificación mundial de golf, hasta el vigésimo primer lugar de una lista que encabeza una semana más su compatriota Dustin Johnson.

Entre los diez primeros, el intercambio de posiciones entre el español Sergio García, ahora noveno, y el estadounidense Brooks Keopka, décimo, es la única variación.

- Clasificación mundial:

.1. Dustin Johnson (USA) 9,8833 puntos de media

.2. Justin Thomas (USA) 9,4946

.3. Jon Rahm (ESP) 8,1888

.4. Jordan Spieth (USA) 7,8801

.5. Justin Rose (ING) 7,6370

.6. Hideki Matsuyama (JPN) 6,7734

.7. Rory McIlroy (NIR) 6,4574

.8. Rickie Fowler (USA) 6,1557

.9. Sergio García (ESP) 5,6694

10. Brooks Koepka (USA) 5,6605

------

21. Bubba Watson (USA) 4,1729

22. Rafael Cabrera Bello (ESP) 3,9967

52. Jhonattan Vegas (VEN) 2,3303

75. Emiliano Grillo (ARG) 1,7275. EFE

