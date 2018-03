Wiesberger dio el golpe sobre la mesa ante el número uno

EFE

El austríaco Bernd Wiesberger ha dado este miércoles la sorpresa en la primera ronda del Mundial Match Play de Golf, que se ha disputado en Austin (Texas, EE.UU.), tras vencer por 3 y 1 al número uno del mundo y campeón de la edición anterior de este torneo, el estadounidense Dustin Johnson.



Un duelo en el que, tras una primera mitad del recorrido más disputada, que concluyó con uno arriba para Wiesberger tras sumar este un birdie en el hoyo 9, Johnson, en la segunda, sólo pudo establecer la igualdad en el 13, con dos birdies consecutivos, después de haber fallado en el 11, y el austríaco disfrutara de una ventaja de dos impactos.



Las tablas sólo se mantuvieron hasta el hoyo 14 y, después, dos errores de Johnson por un acierto de Wiesberger dejara en el 17 tres arriba para este último.

