El videoarbitraje llega al circuito mundial del golf

La Asociación Americana de Golf (USGA) y el Royal and Ancient, las máximas autoridades que establecen el reglamento de este deporte, han acordado el uso del videoarbitraje en el circuito mundial a partir del 1 de enero, por lo que se dejarán de atender llamadas de los aficionados denunciando infracciones.



Se acabó la intervención del público en los principales torneos de golf. La USGA y el Royal and Ancient han modificado las reglas para, entre otras cosas, evitar la polémica de la estadounidense Lexi Thompson, hace 8 meses penalizada con cuatro golpes en el torneo de Rancho Mirage (California) por avanzar la bola antes del golpeo, hecho denunciado por el público.



A partir del 1 de enero cada torneo de la PGA, LPGA, European Tour Y ladier European Tour contarán con el sistema de videoarbitraje. Uno o varios árbitros serán los encargados de supervisar las imágenes y podrán intervenir en caso de discrepancia.



Al mismo tiempo, los mensajes, llamadas telefónicas y "chivatazos" de los espectadores no serán tenidos en cuenta y solo se considerarán las decisiones arbitrales.