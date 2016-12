Tiger Woods volvió al ruedo

Golf

Jueves 1| 6:34 pm





Raúl Pérez / @enriul

Tras más de un año de ausencia, Tiger Woods volvió a competir este jueves en el Hero World Challenge, torneo organizado por su fundación en la ciudad de Albany, en Bahamas. Woods se enfrenta a más de 17 golfistas de clase mundial en un torneo que finalizará el próximo cuatro de diciembre.

Woods se mostró muy feliz de poder regresar al ruedo, despues de haber superado un verdadero martirio con su lesión, la cual no lo dejó caminar por muchos meses y le hizo plantearse el retiro definitivo.

"Estoy mucho mejor que el año pasado. Entonces no podía ni levantarme de la cama, necesitaba ayuda. Fue un momento muy duro. Si no podía levantarme, ¿cómo se supone que iba a realizar un swing a más de 100 kilómetros por hora?", afirmó el ex número uno del mundo en la rueda de prensa previa al torneo.

Woods, quien se encuentra en el puesto 989 del mundo, es uno de los 18 participantes en este torneo cuyos premios no contabilizan para la Orden de Mérito del PGA Tour pero que sí otorga puntos para el ranking mundial. Sólo con terminar, Woods ascendería 150 puestos. Si ganara, se colocaría entre los 125 primeros.



"Voy a intentar hacer lo que siempre he hecho, tratar de ganar. Para eso he venido", aseguró el golfista quien se vio un poco dubitativo en sus primeros golpeos, pero fue agarrando el ritmo con el pasar de la jornada.

Con información de PGA.