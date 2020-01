Mata: Sigo con hambre por jugar

Premier League

Juan Mata, autor de dos asistencias en la victoria este sábado del Manchester United ante el Norwich City, aseguró que sigue teniendo hambre por jugar y que es "frustrante" cuando no juega.



"He disfrutado hoy", dijo el centrocampista a la cadena británica BBC. "Ha sido un gran partido por parte de todo el mundo. Es un buen ejemplo de lo bien que lo podemos hacer. Necesitamos seguir así si queremos conseguir un puesto para la Liga de Campeones", explicó.



El asturiano repartió dos asistencias en la goleada, una para Marcus Rashford y otra para Anthony Martial.



"Cuando llego desde la derecha tengo espacio para cruzarla con mi pie izquierdo. Afortunadamente, hoy Marcus y Anthony la metieron", aseguró Mata.



Sobre su papel en el equipo, Mata apuntó que es frustrante cuando no juega, pero que sigue teniendo ganas de ayudar al equipo.



"Sigo hambriento para ayudar al equipo con goles y asistencias. Como cualquier jugador, cuando no juego, no soy feliz, pero siempre estoy disponible para el equipo", puntualizó. // EFE