Derby County deja al Palace fuera de la copa inglesa

Premier League

Domingo 5| 1:59 pm





El Derby County, anclado en la parte baja de la Championships (segunda división inglesa), apeó de la Copa de Inglaterra al Crystal Palace, tras imponerse en el encuentro disputado en Selhurst Park (0-1), de los treintaidosavos de final.



Al conjunto de Philip Cocu le bastó con rentabilizar el gol anotado por el escocés Chris Martin a pase de Jayden Bogle a la media hora para progresar en el torneo ante un rival que no tuvo acierto.



Las opciones del equipo de Roy Hodgson decayeron en la segunda parte, en el minuto 63, cuando el serbio Luka Milivojevic fue expulsado y dejó con diez jugadores al Crystal Palace, que no pudo evitar su eliminación.



El Sheffield, revelación de la Premier, no dio opción a la sorpresa y avanzó a dieciseisavos aunque sin alardes. Ganó por 2-1 al Fylde, de quinta categoría.



Callum Robinson abrió el marcador a los ocho minutos y Leon Clarke sentenció a la hora d epartido. Los visitantes, sin embargo, reavivaron el choque a un cuarto de hora del cierre gracias al gol de Jordan Williams. EFE