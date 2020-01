Hudson Odoi lleva al Chelsea a dieciseisavos

Premier League

Domingo 5| 1:39 pm





El joven Callum Hudson-Odoi dio al Chelsea el triunfo ante el Nottingham Forest, de segunda categoría, por 2-0 y su clasificación para los dieciseisavos de final de la Copa de Inglaterra.



El conjunto de Frank Lampard, que dio un vuelco a su once habitual y recurrió para el compromiso a varios suplentes, no dio opción a la sorpresa y a la media hora ya tenía encarrilado el compromiso disputado en Stamford Bridge.



Callum Hudson-Odoi intervino en los dos goles. Marcó el primero y propició el segundo.



La gran revelación del conjunto 'blue', de 19 años, aprovechó un pase del español Pedro Rodríguez para hacerse un hueco dentro del área y firmar un disparo que superó al meta Jordan Smith a los siete minutos.



El Chelsea cerró el partido a la media hora en otra acción iniciada por Hudson-Odoi. El atacante, por la derecha, lanzó un tiro que Smith no fue capaz de amarrar. Ross Barkley, atento, aprovechó el rechace para llevar el balón a la red y sentenciar el duelo.



El Nottingham Forest no inquietó al conjunto de Lampard, que aseguró su objetivo y estará en los dieciseisavos de final de la Copa de Inglaterra. // EFE