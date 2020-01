El City acaba con el sueño del modesto Port Vale

Premier League

El Manchester City, rival del Real Madrid en los octavos de final de la Liga de Campeones, acabó con el sueño del modesto Port Vale, de la cuarta categoría del fútbol inglés, al que superó por 4-1 en la tercera ronda de la Copa (FA Cup).



El conjunto que dirige el español Pep Guardiola, defensor del título, no lo tuvo, no obstante, del todo fácil. Los animosos pupilos de John Askey llegaron incluso a igualar con un tanto de Tom Pope (m.25) la diana inicial del ucraniano Oleksandr Zinchenko (m.19).



Pero apareció el argentino Sergio 'Kun' Agüero para devolver el mando al City (m.42), que ya no lo abandonaría. El jovencísimo Taylor Harwood-Bellis, de 17 años, finiquitó el partido del Ettihad Stadium, que cerró el ya más consagrado Phil Foden con el cuarto a los 76 minutos.



Guardiola, pese a la diferencia de categoría, formó un once de garantías, con Claudio Bravo; Joao Cancelo, John Stones, Taylor Harwood-Bellis, Angeliño; David Silva, Ilkay Gundogan (Thomas Doyle, m.78), Oleksandr Zindhenko; Bernardo Silva (Riyad Mahrez, m.77), Phil Foden y Sergio 'Kun' Agüero. // EFE