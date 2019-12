Revolcón al Chelsea, Ancelotti gana y Arteta pincha

Premier League

Jueves 26





El Chelsea se llevó un revolcón en Stamford Bridge tras perder 0-2 ante el Southampton en la jornada del "Boxing Day" con debut para dos técnicos que se estrenaron con diferentes sensaciones: Carlo Ancelotti ganó con el Everton al Burnley (1-0) y Mikel Arteta firmó tablas (1-1) en su visita al Bournemouth.



El cambio de cromos en los banquillos del Everton y del Arsenal sólo se saldó con una victoria a la primera para el conjunto de Liverpool. El dicho de "entrenador nuevo victoria segura" se cumplió para Ancelotti, que relevó en el cargo al portugués Marco Alexandre da Silva para iniciar con buen pie su nueva aventura.



Sin embargo, su rival no se lo puso nada fácil. El Burnley presentó batalla casi hasta el final y sólo un cabezazo magnífico de Dominic Calvert-Lewin a falta de diez minutos para el final del partido rompió un duelo que parecía destinado al empate.



Para sumar los tres puntos, el técnico italiano hizo varios cambios respecto al último partido de Liga que disputó su equipo ante el Manchester United. Hasta tres caras nuevas como las de Michael Keane, Djibril Sidibé, Gylfi Sigurdsson y Fabian Delph lucieron sobre el césped de Goodison Park y el experimento funcionó. Sin mucho brillo, pero con efectividad, Ancelotti ya trae resultados a su nuevo club.



No le fueron tan bien las cosas al Arsenal, que, aunque empató en el partido inaugural de Arteta, mostró una cara más amable. El técnico español, como Ancelotti, también apostó por cambiar el rumbo de su equipo con alguna cara nueva. Özil, Lacazette y Sokratis aparecieron por el once y el Arsenal firmó una buena segunda parte con la que rozó la victoria.



A lomos del gabonés Pierre-Emerick Aubameyang, el Arsenal estuvo a punto de remontar el tanto inicial de Gosling, que abrió el marcador en la primera parte después de aprovechar un pase de la muerte de Stacey. El Burnley, con poco, volvió a perforar la portería del conjunto londinense, que no encadena dos partidos sin recibir un gol desde febrero de 2016.



Entonces, Aubameyang lideró la reacción del Arsenal en el segundo acto y consiguió el tanto del empate con un remate desde dentro del área. Después, estuvo a punto de marcar el segundo, pero no dio ese placer al equipo de Arteta, ahora undécimo en la clasificación.



Peor le fue la jornada al Chelsea, que ya ve peligrar su cuarto puesto. El Tottenham de José Mourinho está a sólo tres puntos después de su sorprendente derrota frente al Southampton, que pelea por no perder la categoría. Un gran zurdazo del irlandés Michael Obafemi y un golazo tras una jugada coral de Nathan Redmond, sellaron el destino del Chelsea, que ha perdido tres de los últimos cuatro partidos de Liga.



En la pelea por no descender, el Aston Villa tomó un poco de aire y sumó una victoria por 1-0 ante el colista, el Norwich, que sigue hundido en la tabla. Un solitario tanto de Conor Hourihane después de rematar una pelota desde el punto de penalti acercó a su equipo a la salvación. Sólo un punto separa al Aston Villa de la permanencia.



Precisamente, el West Ham el equipo que marca el límite de la salvación, vio recortada su distancia después de perder en su visita al Crystal Palace. El equipo del portero Vicente Guaita remontó el tanto del escocés Robert Snodgrass, que batió al guardameta español después de aprovechar un gran pase entre líneas de Michail Antonio.



Después, el senegalés Cheikhou Kouyaté y el ghanés Jordan Ayew, en el último suspiro, dieron la vuelta al marcador para acercar al Palace a los puestos europeos. Sólo tres puntos le separan del Tottenham.



Justo por encima está el Sheffield United, que pinchó en su estadio ante el Watford. No pudo remontar el tanto de Gerard Deulofeu y se conformó con un punto gracias al tanto de penalti de Oliver Norwood. EFE