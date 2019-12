Guardiola: Quiero quedarme la próxima temporada

Premier League

El entrenador español Pep Guardiola reconoció este lunes que su intención es permanecer en el Manchester City la próxima temporada, porque se siente a gusto en el fútbol inglés en un club "que ha crecido mucho y que tiene las expectativas más altas".



"Esta es mi cuarta temporada y la próxima será la quinta. Quiero quedarme la próxima temporada. Es mucho tiempo pero estoy increíblemente bien aquí. Pero ahora habrá que ver si merezco un nuevo contrato. Trataré de quedarme", dijo Guardiola en rueda de prensa.



El preparador del Manchester City, que el próximo viernes se enfrentará al Wolverhampton en una nueva jornada de la Premier, destacó que el nivel del equipo ha crecido mucho en los años recientes y que las expectativas son ahora más altas.



"El nivel ha aumentado mucho y las expectativas son más altas. Hay que ver si podemos mantenerlo aunque no depende solo de mí", indicó Guardiola.



"Descansaremos y estaremos con la familia y nos prepararemos para el partido con el Wolverhampton y el resto. Tenemos tiempo para pensar en el futuro", indicó el técnico español que reconoció haber alcanzado la estabilidad en el club. "Todo está bien. Trabajamos con la misma gente, las mismas personas. Los jugadores cambian pero las expectativas son muchas", apuntó.



Guardiola reconoció haber tenido "curiosidad por ver si podía manejarse en la Premier League". "Vine con mi familia, los amigos son los mismos. Conozco gente en el club y sé ahora más de la competición que antes. Traté de adaptarme rápido y hacer mi trabajo", señaló.



“El Wolves es siempre es uno de los rivales más duros. El trabajo que está haciendo Nuno (Espirito Santo) es fantástico. En el partido en Manchester jugaron muy ordenados y con mucho acierto arriba”, comentó Pep Guardiola en rueda de prensa. “Espero que podamos mantener el nivel de las últimas semanas y los últimos partidos”, añadió.



Para el duelo del viernes, el primero de los dos compromisos del City en apenas 48 horas junto al del Sheffield United, podrá contar con el belga Kevin De Bruyne y con el argentino Sergio Agüero, aunque no tendrá a su disposición ni al central John Stones ni a David Silva.



“Sergio está mejor pero todavía no está para jugar de inicio. Cada día, cada entreno se encuentra mejor, pero todavía necesita ritmo”, aclaró Guardiola, que también se refirió a la irrupción, de nuevo, de los brotes de racismo en los estadios.



“Apoyaré a mis jugadores si deciden dejar el campo. Apoyamos cualquier iniciativa contra el racismo, pero no es un trabajo solo de los clubs. El racismo se le tiene que combatir a diario, en las escuelas, dentro de las familias. Se trata de construir un futuro mejor para las futuras generaciones”, apuntó Guardiola



“Es un problema que se arrastra desde hace décadas, siglos. Ahora se visualiza más porque los medios están más encima. Tenemos que luchar. Costará tiempo erradicarlo”. // EFE