Maguire se convierte en el defensor más caro de la historia

Manchester United pagó 87 millones de euros al Leicester City por la contratación de Harry Maguire, por lo que se convierte en el defensor más caro de la historia del fútbol. El internacional con Inglaterra superó los 81 millones de euros pagados por Liverpool al Southampton en 2018 por el fichaje de Virgil Van Dijk.

Maguire, quien era uno de los deseos del técnico Ole Gunnar Solskjaer para reforzar la defensa, firmó un contrato por seis temporadas, con opción a una más. En principio, el zaguero vestirá la camiseta de los ‘Reds Devils’ hasta 2025.

“Estoy encantado por haber firmado con este club. He disfrutado mucho mi tiempo en el Leicester y me gustaría felicitar a todo el mundo en ese equipo y a los aficionados por su magnífico apoyo en estos dos años”, dijo Maguire a los medios del club de Manchester.

