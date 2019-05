El Aston Villa regresa a la Premier

Premier League

Lunes 27| 2:02 pm





El Aston Villa selló su regreso a la Premier tres años después, tras ganar este lunes en Wembley al Derby County de Frank Lampard (2-1), que alargará al menos a doce las temporadas al margen de la máxima categoría del fútbol inglés.

Aston Villa, que acabó la Liga en la quinta posición de la tabla, fue mejor y más ambicioso que su rival, que dio la sensación de estar superado por el acontecimiento y que apenas inquietó a la portería defendida por Jed Steer.

Los 'villanos' controlaron el juego desde el inicio. Mostró más ambición con una presión alta que el equipo de Lampard no fue capaz de superar.



Tammy Abraham, a la media hora, ya pudo poner por delante al cuadro de Birmingham. Recibió un pase de Conor Hourihane y su tiro rozó la escuadra derecha del Derby.



El primer gol llegó al borde del intermedio. Después de un gran pase por la banda derecha de Ahmed El Mohamady que fue rematado de cabeza por el holandés Anwar El-Ghazi.



El tanto condicionó el partido. Pero más aún lo sucedido en la segunda mitad. Un error de bulto del portero del Derby Kelle Roos terminó por hundir al cuadro de Lampard.



La acción nació con un disparo de El-Ghazi que desvió un defensa. La pelota salió alta, fácil para que el meta del Derby la embolsara. No la agarró y el rechace fue aprovechado por John McGinn para enviar otra vez el balón a la red y ampliar la ventaja del equipo de Birmingham.



Lampard reaccionó. Sacó primero a Jack Marriott por Tom Huddlestone y a continuación a Martyn Waghorn por Mason Bennett. No había opción para la especulación en el Derby County que se volcó sobre la meta de Steer.



La entrada de Florian Jozefzoon por Tom Lawrence fue el último movimiento en el banquillo de Lampard. Las ocasiones cayeron una detrás de otra.



Acortó distancia el Derby County en el minuto 81, con un disparo dentro del área de Jack Marriott después de recibir el pase de Jayden Bogle.



El Derby County apuró sus opciones. Acentuó su acoso ante un rival resguardado en su campo y amparado en la firmeza del meta Jed Steer. Le faltó tiempo al equipo de Lampard, que se quedó en puertas de un regreso a la Premier que consiguió el Aston Villa. // EFE