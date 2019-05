Manchester City dispuesto a ofrecerle 22,8 millones por temporada a Guardiola

Premier League

Alejandro Zamora // @Ajzc23

El Manchester City completó el fin de semana pasado un histórico triplete para el fútbol masculino del país británico al vencer 6-0 a un indefenso Watford en la final de la FA Cup. Este nuevo título para las vitrinas “citizens” reafirma el dominio que ha impuesto el conjunto de Pep Guardiola desde su llegada, obteniendo 6 títulos en 3 temporadas, incluyendo un bicampeonato de liga que no se lograba desde que el Manchester United de Sir Alex Ferguson lograra en la temporada 2008-2009.

Tal es el grado de satisfacción con el técnico catalán, según reseña el diario The Sun, que desde el Etihad se plantean ofrecerle una renovación de contrato, que de aceptar, pasaría de cobrar 114 millones de euros en las próximas 5 temporadas, unos 22,8 millones por temporada contra los 17,1 millones que recibe actualmente.

A Guardiola todavía le quedan 2 años de contrato y ha dejado muy claro su deseo de cumplirlos, “me quedaré dos temporadas más, si me quieren. Estoy satisfecho con el trabajo que hemos realizado y no pienso en irme” aseguraba Pep al término del encuentro en el Wembley Stadium ante las preguntas de si sería el sucesor de Massimiliano Allegri en la Juventus, quien recientemente anunció que no seguiría la próxima temporada al mando de la “Vecchia Signora”.

A pesar de una posible sanción por parte de la UEFA contra el Manchester City por violación del Fair Play financiero, todo parece indicar que el futuro de Pep Guardiola estará ligado al conjunto “ciudadano” por muchos años e intentará mantener su dominio en Inglaterra y, tal vez, extenderlo a Europa