Klopp: Esto es solo el primer paso

El entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, aseguró, tras quedar como subcampeón de la Premier League, que "esto solo es el primer paso" y que han mejorado mucho desde la temporada pasada.



"El equipo ha avanzado mucho desde el año pasado. Ha sido una temporada muy especial, mejor que la que tuve con el Borussia Dortmund cuando fuimos campeones en Alemania, pero no podemos ignorar que hubo un equipo que fue mejor", explicó el germano a la cadena británica BBC.



"Está claro que tuvimos suerte en determinados momentos, como también le pasó al City. Tuvimos mala suerte contra ellos, pero también marcamos en el último segundo contra el Everton y al final contra el Newcastle", agregó.



Klopp afirmó que la temporada ha sido "muy larga y dura", pero que siempre han sido "competitivos" y que si el City tiene los puntos que tiene es porque ellos siempre han estado ahí.



"Han conseguido 198 puntos en dos años. Eso es especial. Nosotros hemos dado varios pasos adelante y esto solo es el primer paso. Siempre después de un buen año se pierden jugadores importantes, pero esto no nos pasará y estaremos ahí de nuevo", agregó el germano.



Klopp felicitó al City, que se proclamó campeón al ganar sus últimos 14 partidos en la Premier League, y señaló que lo intentaron todo para hacérselo lo más difícil posible, pero que aun así no fue suficiente.



"No podría estar más orgulloso de los chicos. Es increíble lo que han hecho durane toda la temporada. Hoy ha sido una extraña situación, porque fuimos muy buenos hasta el 1-0, pero luego, cuando marcó el Brighton fue un shock para todo el mundo. Al final, marcamos dos y mantuvimos la portería a cero. Está bien, pero no es lo que queríamos", reflexionó.



Al Liverpool le quedará una última bala esta temporada y será la más importante, ya que el próximo 1 de junio estarán en el Wanda Metropolitano luchando por levantar su sexta Copa de Europa contra el Tottenham Hotspur. EFE