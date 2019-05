Salah, Mané y Aubameyang campeones de goleo en la Premier

Luis Joel Moreno || @youmoreno08

Mohamed Salah, Sadio Mané y Pierre-Emerick Aubameyang compartieron el galardón de máximo artillero de la Premier League con 22 tantos cada uno. El egipcio partía con ventaja porque ya contaba con 22 goles, pero no pudo anotar en el duelo ante Wolverhampton.

En cambio, Mané y Aubameyang, quienes acumulaban 20 tantos, marcaron dobletes frente a los ‘Wolves’ y el Burnley para dejar igualada la tabla de goleo en la última jornada.

Sergio Agüero, campeón con el Manchester City, se ubicó cuarto puesto con 21 anotaciones. Le siguen Jamie Vardy, delantero del Leicester, con 18 goles, y Harry Kane, ariete del Tottenham, con 17 aciertos al arco.

22 goals



Pierre-Emerick Aubameyang

Sadio Mane

Mohamed Salah



Three amazing players, three amazing seasons and all worthy winners of the @CadburyUK Golden Boot! pic.twitter.com/yPJrEd7Bcp