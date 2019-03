El Chelsea apela la sanción de la FIFA

Premier League

Martes 5| 12:23 pm





La FIFA confirmó este martes que ha recibido la apelación del Chelsea contra la sanción que le impedirá contratar jugadores en las dos próximas ventanas de fichajes.



No se ha tomado decisión alguna acerca de parar la sanción mientras se resuelve el proceso legal, que no tiene fecha exacta aún según reveló el organismo.



Para la FIFA, el club de Londres incumplió el artículo 19 de su reglamento en el caso de 29 jugadores menores; cometió otras infracciones relacionadas con los requisitos para el registro de futbolistas e infringió el artículo 18 bis en dos acuerdos relativos a traspasos a otros clubes.



La regulación del organismo impone estrictas normas para que se produzcan fichajes de jugadores internacionales menores de 18 años, como que los padres del futbolista se trasladen con él, que ambos clubes estén en la Unión Europea o en el Espacio Económico Europeo, y que los deportistas tengan al menos 16 años.



El Chelsea debe pagar además una multa de 600.000 francos suizos y dispone de un periodo de 90 días para regularizar la situación de los menores afectados por el caso.



La FIFA también confirmó que su Comisión de Disciplina ha multado a la Asociación Inglesa (FA) con 510.000 francos suizos por incumplir la misma normativa y ésta tiene ahora seis meses de plazo para regularizar la situación relativa a las transferencias internacionales y la primera inscripción de menores.



La sanción se aplica al club en su totalidad, salvo a los equipos femeninos y de fútbol sala, y no afecta a la liberación de jugadores. // EFE