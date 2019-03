Zabaleta confesó su motivación para entrenar día a día

Premier League

El argentino Pablo Zabaleta, de 34 años, mantiene la motivación de jugar al fútbol al "ir a entrenar para preparar un partido" porque le da la "vida" para seguir su carrera en el West Ham, tras dejar el Manchester City en julio de 2017.



"El amor que uno puede tener por la profesión es lo que lo mantiene vivo, más allá del cuidado físico y muchos otros detalles importantes, pero ese amor es el gran motor para un profesional cuando está llegando a los últimos años de carrera", afirmó en una entrevista a The Tactical Room.



"Siento que ir a entrenar en cada comienzo de semana para prepararme para un partido es lo que me da la vida. Eso es clave", subrayó.



Zabaleta decidió marcharse del Manchester City porque quería tener continuidad en su juego, aunque no pelease por títulos importantes: "Me di cuenta de que era el momento de salir del City para ir a un club con menos carga de partidos, para tener más tiempo de recuperación. Yo busqué eso".



El argentino apuesta por el equipo 'citizen' para ganar la 'Premier League': "El Liverpool no tiene margen para equivocarse y el City se levantó y es el de siempre, así que más allá de mis ganas de que el City sea campeón, si tuviera que apostar lo haría por ellos". // EFE