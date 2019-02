Tottenham sigue sin empatar en la Premier

Premier League

Son ya 28 jornadas sin que el Tottenham Hotspur empate un partido en la Premier League. En total, sumando la campaña anterior, un récord de 32 encuentros sin registrar un solo empate. Un récord histórico en Inglaterra que no tiene réplica esta temporada en el resto de grandes ligas europeas.



Los hombres de Mauricio Pochettino son el único equipo de la Premier y de las cinco grandes ligas que no conoce el empate. Los 'Spurs' son terceros en la liga, con 20 victorias y ocho derrotas que le otorgan sesenta puntos, a nueve del líder, el Liverpool.



Este miércoles tuvo una buena oportunidad para sumar de uno en uno por primera vez esta campaña, pero cuando estaba asediando al Chelsea en Stamford Bridge, Kieran Trippier introdujo el balón en su propia portería y entregó en bandeja el triunfo a los 'Blues'.



Situaciones parecidas se han dado en las 28 jornadas disputadas hasta la fecha y el Tottenham ha perdido o ganado catorce encuentros por la mínima, de los cuales cinco se han definido en los últimos diez minutos de encuentro.



Los casos más flagrantes en los que los londinenses esquivaron el empate por los pelos ocurrieron en Wembley y en Craven Cottage.



En su casa temporal, ubicada en el templo inglés de Wembley, el Tottenham rascó una victoria ante el Burnley en el tiempo de descuento con un buen derechazo de Christian Eriksen desde dentro del área.



Corría el 15 de diciembre y para entonces eran 21 partidos sin empate -contando el final de la temporada pasada-, aún lejos de los 28 del récord del Bolton Wanderers del año 2011.



Ya en 2019, el Tottenham vivió otra situación al límite en el viejo Craven Cottage ante el Fulham. Los de Pochettino completaron una agónica remontada en el minuto 93 con un tanto de Harry Winks.



Los 'Spurs' volvían a salvarse y días después, el 2 de febrero, con el triunfo por 1-0 ante el Newcastle United, certificaron el récord de partidos consecutivos sin empatar, superando al Bolton de 2011 que puso la anterior marca en 28.



Ni siquiera a lo largo de Europa se ve una registro igual en las mejores ligas del Viejo continente.



En España, el Real Madrid es el que menos empates acumula, con tres. Como contrapartida aparece el Valencia, que ha empatado 15 de los 25 partidos que ha disputado. En Francia, el todopoderoso Paris Saint Germain ha terminado en tablas dos encuentros, siguiéndole de cerca el Amiens, con tres empates.



El imbatible Juventus de Turín lidera la tabla en Italia y en 25 partidos ha ganado 22 y empatado tres, mientras que en Alemania, Bayern de Múnich y Bayer Leverkusen igualan a tres empates cada uno.



Bajando el nivel, tampoco en la liga portuguesa, la holandesa, la belga, la rumana, la rusa, la turca y la suiza aparece un equipo con la peculiaridad de no haber empatado. Un privilegio al alcance de solo el Tottenham Hotspur de Mauricio Pochettino. // EFE