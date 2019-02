Pochettino sobre Kane: Quizás esté disponible para el sábado

Premier League

Jueves 21| 11:13 am





El argentino Mauricio Pochettino, entrenador del Tottenham Hotspur, confirmó este jueves que realizarán las últimas pruebas a Harry Kane antes del partido de este sábado contra el Burnley, la que podría ser su reaparición tras más de un mes fuera por lesión.



El delantero inglés se lesionó el pasado 13 de enero en los ligamentos del tobillo y, aunque ha acortado los plazos, aún no ha podido entrar en una convocatoria con los 'Spurs'.



"Está bien. Creo que le probaremos una vez más en el entrenamiento de mañana y decidiremos, pero creo que lo está haciendo bien. Quizás esté disponible para el sábado", aseguró Pochettino, quien además le calificó como "un animal".



"No me importa si siente que puede jugar o no, quien lo va a decidir voy a ser yo, mi cuerpo técnico y los médicos. Si le hubieras preguntado hace diez días, él te hubiera dicho que lo estaba, pero la última palabra la tengo yo. Soy yo quien toma el riesgo", aclaró.



Pochettino afirmó que la vuelta de Kane será "una gran impacto" para el equipo, al mismo tiempo que confirmó que Dele Alli, quien también está fuera desde enero, está "en la última parte de su recuperación". EFE