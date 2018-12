El Clásico de Inglaterra mide la fuerza del Liverpool

Premier League

El Liverpool tendrá la oportunidad este fin de semana de demostrarle al Manchester City que va en serio en esta Premier League y que su liderato no es flor de un día.



Los 'Reds' se enfrentarán al Manchester United en Anfield (domingo, 16:00 GMT) en el duelo entre los dos equipos que copan el palmarés de títulos de la Premier, con viejas rencillas siempre perennes y con dos situaciones bien contrapuestas.



Los de Jürgen Klopp llegan al partido con la recién conseguida clasificación a los octavos de final de la Premier League, con los ánimos en llamas, después de las brillantes actuaciones de Alisson Becker, Virgil Van Dijk y Mohamed Salah, y estrenando la primera posición de la tabla, asumida gracias a la derrota del City en Stamford Bridge.



El United es un enfermo que alterna un paso hacia delante y dos hacia atrás. A la contundente victoria contra el Fulham, una de las mejores de la temporada, le siguió otro partido insulso en Europa, con derrota ante el Valencia y la oportunidad perdida de haber pasado como primero de grupo en la 'Champions'.



Las bajas de ambos equipos pueden jugar un papel decisivo. Klopp verá mermada su zona defensiva y no podrá contar con Joe Gomez, Joel Matip y Trent Alexander-Arnold, por lo que solo le quedarán dos centrales disponibles, Van Dijk y Dejan Lovren.



José Mourinho no tendrá a su disposición a Alexis Sánchez y mantendrá las dudas hasta última hora de Chris Smalling, Luke Shaw, Diogo Dalot, que se había asentado en el lateral derecho, Matteo Darmian y Victor Lindelof.



Del resultado de este partido estará muy pendiente el Manchester City, quien abre la jornada el sábado ante el Everton (12:30 GMT) y que, de ganar, recuperaría el liderato a la espera de lo que haga el Liverpool, que en estos momentos le aventaja en un punto.



Después de remontar a tiempo al Hoffenheim en Europa, el City puede recuperar contra los 'Toffes' a Kevin de Bruyne y a Sergio Agüero, de quienes Pep Guardiola dijo que se encuentran ya sin dolor.



De posibles pinchazos de Liverpool y City quedarán a la espera el resto de integrantes del top seis de la Premier.



El Tottenham Hotspur de Mauricio Pochettino recibe en Wembley al Burnley (sábado, 15:00 GMT) con el respiro de haberse metido sobre la bocina en octavos de 'Champions'.



Tanto Arsenal como Chelsea finiquitaron la fase de grupos de la Liga Europa como primeros de grupo y volverán a la competición doméstica el domingo, con duelos ante el Southampton (13:30 GMT) y el Brighton & Hove Albion (13:30 GMT), respectivamente.



Por abajo, Rafa Benítez quiere seguir sacando al Newcastle United del hoyo y visitarán el campo del Huddersfield Town con la intención de sacar los tres puntos y pegar un estirón en la tabla.



-- Jornada 17 de la Premier League:



- Sábado 15 de diciembre: Manchester City-Everton (12:30 GMT), Crystal Palace-Leicester City (15:00 GMT), Huddersfield Town-Newcastle (15:00 GMT), Tottenham Hotspur-Burnley (15:00 GMT), Watford-Cardiff City (15:00 GMT), Wolverhampton Wanderers-Bournemouth (15:00 GMT) y Fulham-West Ham United (17:30 GMT).



- Domingo 16 de diciembre: Brighton & Hove Albion (13:30 GMT), Southampton-Arsenal (13:30 GMT) y Liverpool-Manchester United (16:00 GMT). EFE