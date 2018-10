Guardiola: "Ha sido un buen resultado"

Premier League

El entrenador de Manchester City, Pep Guardiola, afirmó este domingo que el empate a cero contra el Liverpool fue "un buen resultado".



"Hemos competido y hemos jugado como somos. Controlamos los contraataques de jugadores como Salah. El problema fue que no creamos lo suficiente, aunque al final tuvimos ocasiones. Es un buen resultado", reflexionó el español en declaraciones a la cadena británica Sky Sports.



Riyad Mahrez tuvo la oportunidad de inclinar la balanza para el bando 'Cityzen' en los últimos minutos de partido con un penalti cometido por Virgil Van Dijk, pero el argelino disparó alto.



"Él tuvo el coraje de tirar el penalti. Entrenando los tiró perfectos, son cosas que pasan. Lo habría tirado Sergio (Agüero), pero ya no estaba en el campo", señaló Guardiola sobre Mahrez, quien ha fallado cinco de sus últimos ocho penaltis.



La temporada pasada, el City perdió en este escenario 4-3 en el choque de Premier League, por lo que Guardiola destacó que haber empatado no es una frustración.



"Jugamos muy bien y fuimos sólidos contra un equipo que castiga tus errores. La temporada pasada perdimos, esta empatamos, quizás la próxima ganemos", sentenció el preparador español. // EFE