Crystal Palace ficha al internacional alemán Max Meyer

Premier League

Viernes 3| 9:46 am





El Crystal Palace se ha hecho con los servicios del internacional alemán Max Meyer después de que éste se desvinculara del Schalke 04 tras la finalización de su contrato.



Meyer, de 22 años, que en Selhurst Park tendrá un salario de 80.000 libras semanales aproximadamente (90.000 euros), se ha convertido en el tercer refuerzo veraniego del Palace, tras el guardameta español Vicente Guaita (Getafe) y el centrocampista senegalés Cheikhou Kouyaté (West Ham United).



El nuevo número '7' de los 'Eagles', que ha estampado su firma en un contrato de tres temporadas, ha asegurado que está "muy feliz y orgulloso" de llegar a la Premier League.



"Me siento muy bien y muy feliz de estar aquí. Estoy deseando empezar a entrenar con el equipo y espero tener una buena temporada. Me siento orgulloso de haber dado este paso en mi carrera. Daré lo mejor de mí", señaló el teutón, en unas declaraciones a la página web de su nuevo club.



"Jugué en Selhurst Park la temporada pasada con el Schalke y el ambiente fue perfecto; estoy deseando vivir de cerca la Premier League", apuntó.



Internacional en cuatro ocasiones con la absoluta de Alemania -un gol-, Meyer decidió no renovar su contrato con el Schalke en la recta final del pasado curso, cuando criticó públicamente en abril al director deportivo del club, Christian Heidel. EFE