Conte le desea un futuro exitoso al Chelsea en su despedida

Premier League

Lunes 16| 10:19 am





El italiano Antonio Conte, que la semana pasada fue cesado como entrenador del Chelsea, se ha despedido de los 'Blues' deseándoles un futuro "exitoso", en un comunicado emitido por la Asociación de Entrenadores británica (League Managers Association, en inglés).



"Espero que el Chelsea continúe siendo un equipo exitoso y les deseo lo mejor para la próxima temporada. He acumulado muchos recuerdos durante mi tiempo en el club, que me llevaré a mi próximo reto", explicó el técnico transalpino.



Tras dos temporadas en el banquillo de Stamford Bridge, en las que consiguió una Premier League y una FA Cup (Copa de Inglaterra), Conte fue despedido la semana pasada, tras varios meses de rumores sobre su posible salida.



Su sustituto en el cargo será el italiano Maurizio Sarri, que la campaña pasada dirigió al Nápoles.



"He disfrutado muchísimo de mi tiempo en Inglaterra y me gustaría agradecérselo a los aficionados del Chelsea, porque han sido increíbles conmigo y con mi familia. Ha sido fantástico compartir mis emociones, pasión y entusiasmo a lo largo de estas dos inolvidables temporadas", analizó Conte.



Conte también le dedicó unas palabras a sus jugadores, de los que destacó el "talento y el compromiso que tan importantes fueron para el éxito".



"A mi cuerpo técnico, que siempre ha trabajado duro, tengo que darles las gracias por su profesionalismo y dedicación", finalizó Conte. // EFE