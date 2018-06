Tottenham pide jugar en Wembley

Premier League

EFE

El Tottenham Hotspur pidió a la Premier League poder jugar el primer partido en casa de la próxima temporada en el estadio londinense de Wembley, tras no tener construido su nuevo estadio a tiempo, informó este miércoles la cadena británica Sky Sports.



Esta petición iría en contra de las reglas de la Premier, que dictan que un equipo debe jugar todos los partidos de una temporada en un mismo recinto.



No obstante, Sky Sports aseguró que la directiva de la Premier, comandada por el presidente Richard Scudamore, estaría considerando la propuesta del Tottenham.



En estos momentos, la construcción del nuevo White Hart Lane, que ha costado en torno a 850 millones de libras (965 millones de euros), aún no está terminada, por lo que es posible que el campo no esté listo para el comienzo de la competición doméstica el próximo 11 de agosto.



El Tottenham habría hecho dos peticiones a la liga, una pidiendo jugar sus cuatro primeros partidos fuera de casa, y otra en la que requirieron disputar tres fuera y uno en Wembley.



Los 'Spurs' se despidieron en mayo de 2017 de White Hart Lane, la que fue su casa durante 118 años, por lo que disputaron la pasada campaña todos sus partidos domésticos en Wembley.



La nueva residencia del Tottenham tendrá una capacidad de 62.000 espectadores y se situará al lado del antiguo White Hart Lane.