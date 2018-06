Arsenal anuncia el fichaje de Stephan Lichtsteiner

El Arsenal anunció este martes la contratación del lateral internacional suizo Stephan Lichtsteiner que llega tras terminar su contrato con el Juventus y se convierte en el primer fichaje de la era Unai Emery.



Pese a que el acuerdo aún está pendiente de completar el proceso regulatorio, el Arsenal confirmó en su página web la llegada del suizo de 34 años.



Lichtsteiner inició su carrera deportiva en el Grasshopper suizo en 2011, tras lo que pasó por el Lille francés y el Lazio italiano antes de firmar por el Juventus en 2011.



Con los 'Bianconeros', el suizo participó en 250 partidos y ganó siete veces de manera consecutiva la Serie A.



Además, Lichtsteiner, quien llevará el dorsal 12 con los 'Gunners', es el jugador con más apariciones en la selección suiza, con un total de 99 y participará en el Mundial de Rusia como capitán del combinado.



"Stephan trae una gran experiencia y liderazgo a nuestro equipo, es la clase de jugador con mucha calidad y una actitud y determinación muy positiva. Nos mejorará tanto dentro como fuera del campo", explicó Emery, técnico de los londinenses.



Por su parte, Lichsteiner, argumentó que espera traer "mucha mentalidad" y que el proyecto del Arsenal es parecido al del Juventus cuando llegó en 2011 porque los italianos llevaban dos años sin clasificarse para la Liga de Campeones.



"Espero aportar mucha experiencia y que juntos volvamos al nivel más alto de la Champions", añadió.

He’s our first summer signing - now let’s have your messages for @LichtsteinerSte 👇#WillkommenStephan pic.twitter.com/4YfrNzuTE4