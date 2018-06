Acercamiento entre Cardiff y Salomón

Wilder Delgado Suárez || @WilDelgado23

Parece que el destino del delantero venezolano Salomón Rondón será quedarse en la Premier League, luego de haber descendido con el West Bromwich Albion esta temporada.

Tras consumarse ese descenso, a Rondón le han salido varias novias para ficharle. Las últimas han sido el Atlético de Madrid y el Inter de Milán (aunque ambas son más rumores de la prensa), además del West Ham United en Inglaterra.

También hay que sumarle el interés del Cardiff City, equipo galés que recién subió a la Premier para la 2018-2019. En twitter, John Harriott, agente de varios futbolistas, publicó que el Cardiff ofrece 14 millones de libras al criollo.

Cardiff City have agreed terms for Salomon Rondon of West Brom on a two year deal with an option to leave if they get relegated. The fee is in the region of £14m and wages look to be in excess of £50,000 p/w. #CityAsOne