Arsenal presentó su camiseta para la próxima temporada (+Video)

Luis Joel Moreno || @youmoreno08

Arsenal, que deberá emprender un nuevo camino sin Arsene Wenger, presentó la nueva equipación para la próxima temporada. La principal variación será que la camisa no tendrá cuello, al ser sustituida por una franja blanca alrededor del cuello.

La promoción de la nueva piel ‘Gunners’ se realizó a través de la cuenta de Twitter del equipo.

#WeAreTheArsenal - and here’s our new @pumafootball home kit for 2018/19

Pre-order yours today and get a £10 gift card 👉https://t.co/kSNAsPsvdA pic.twitter.com/MwSsKMsemz