Harry Winks renueva su contrato con el Tottenham

Premier League

Jueves 17| 12:19 pm





El Tottenham Hotspur ha anunciado este jueves la renovación hasta el año 2023 del centrocampista internacional inglés Harry Winks.

Winks, de 22 años, ha disputado 25 partidos entre todas las competiciones esta temporada, pero solo tres de ellos han llegado en este 2018, en una segunda mitad de campaña lastrada por una lesión de tobillo.

El canterano 'Spur', internacional en una ocasión con los 'Pross' -en octubre de 2017- ha firmado una ampliación por cinco temporadas: "Estoy encantado de continuar en el club. Ha sido un año con altibajos, con grandes recuerdos por haber jugado y ganado en campos como el Santiago Bernabéu, pero duro por mi lesión de tobillo", dijo Winks.

"Estoy con confianza para ir hacia adelante. Lo fácil es quedarse en lo negativo, pero yo me centro en lo positivo. Espero que el año que viene podamos crear más recuerdos bonitos. Soy todavía joven y estoy feliz de que el club me ofrezca un contrato de larga duración. Ahora quiero devolver la confianza depositada en mí", señaló el futbolista, en unas declaraciones a la página web del club.

"Lo más importante a corto plazo es recuperarme de la lesión y recuperar la forma. Confío en tener una temporada larga, sin lesiones, y ayudar al equipo a ganar un título", apuntó el inglés.

Además, el equipo entrenado por Mauricio Pochettino ha hecho oficial otra renovación más, la del joven central estadounidense Cameron Carter-Vickers, de 20 años.

Carter-Vickers, que jugó la primera mitad de la temporada a préstamo en el Sheffield United y la segunda en el Bolton Wanderers, continuará así en el norte de Londres hasta 2021.

"Estoy encantado de haber firmado un nuevo contrato. He trabajado muy duro durante el año, en el que he estado cedido, acumulando todos los minutos y partidos que he podido. Creo que he mejorado como jugador", dijo el norteamericano.

"El siguiente paso para mí es prepararme para la pretemporada, trabajar duro e intentar impresionar al entrenador y a su cuerpo técnico", apuntilló./ EFE