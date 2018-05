Delantero del Crystal Palace, gana premio al jugador del mes

Premier League

Miércoles 9| 9:56 am





EFE

La Premier League premió el gran mes de abril del delantero anglo-marfileño del Crystal Palace Wilfried Zaha y le hizo entrega este miércoles del galardón al 'Player of the Month' (mejor jugador del mes).



Zaha, de 25 años, se ha convertido en el primer futbolista de los 'Eagles' en conseguir el premio desde el ariete Andrew Johnson, en octubre de 2004.



"Estoy feliz con mi rendimiento actual. Ahora la gente puede ver que de verdad estoy trabajando duro", señaló el marfileño, autor de cuatro goles y una asistencia en los cuatro encuentros disputados en abril.



"Prefiero jugar como delantero centro ya que siento que, si me desmarco bien o recibo bien el balón, puedo encarar rápidamente al defensa y plantarme solo ante el portero. Me siento mejor desde que juego de punta", añadió.



El Crystal Palace, que arrancó la temporada encadenando cinco partidos sin ganar ni marcar, certificó la permanencia en la Premier League el pasado fin de semana tras superar a domicilio al Stoke City.



Zaha sucede en la lista de galardonados como mejor jugador del mes al egipcio Mohamed Salah (Liverpool).



En abril, el futbolista del Palace se impuso en la votación, realizada en conjunto con los votos de un panel de expertos, capitanes de equipos de la liga y aficionados, a Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal), Christian Eriksen (Tottenham Hotspur), Jake Livermore (West Bromwich Albion), Jordan Pickford (Everton), Paul Pogba (Manchester United) y Raheem Sterling (Manchester City).