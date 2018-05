El técnico interino del West Brom gana el premio a mejor entrenador del mes

Premier League

EFE

El anglo-jamaicano Darren Moore, técnico interino del West Bromwich Albin, penúltimo clasificado en la Premier League, fue galardonado este martes con el premio al mejor entrenador del mes en la liga inglesa.



Moore, de 44 años, que llegó al estadio The Hawthorns a comienzos de abril tras la destitución de Alan Pardew, ha guiado a los 'Baggies' a tres victorias y dos empates en cinco partidos -dos triunfos y dos empates en abril- y todavía no conoce la derrota.



"Estoy encantado. Ha sido un esfuerzo conjunto de todo el mundo. Lo único que hemos hecho ha sido aportar unidad, y eso ha ayudado a los futbolistas a sentirse mucho más unidos sobre el terreno de juego", aseguró el técnico tras recibir el galardón.



El pasado mes de abril, el West Brom de Moore superó al Manchester United en Old Trafford (0-1) y al Newcastle United en St James' Park (0-1) y empató en casa con Swansea City (1-1) y Liverpool (2-2).



Darren Moore se impuso en la votación, realizada en conjunto con los votos de un panel de expertos y aficionados, a los ingleses Sam Allardyce (Everton) y Roy Hodgson (Crystal Palace), al español Pep Guardiola (Manchester City) y al portugués José Mourinho (Manchester United).



El equipo de Moore, quien sucede en la lista de ganadores del premio al 'Manager of the Month' al también inglés Sean Dyche (Burnley), podría sellar su descenso a la Championship este mismo martes si Southampton y Swansea City no empatan en su partido aplazado.



A su llegada al club, los 'Baggies' eran colistas de la tabla, con 20 puntos, a 10 de la salvación con seis jornadas por disputarse.



La milagrosa recuperación los ha llevado a la penúltima plaza -el Stoke City, el último, está matemáticamente descendido- y tienen la salvación a dos puntos a falta de un partido (dos para Southampton y Swansea, decimoséptimo y decimoctavo, respectivamente).