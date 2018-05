Mourinho prepara un duro golpe contra el Real Madrid

Premier League

Lunes 7| 5:09 pm





José Mourinho está preparando un golpe durísimo contra el Real Madrid que preside Florentino Pérez. Al técnico portugués del Manchester United se le ha metido entre ceja y ceja la idea de quitarle un futbolista al máximo dirigente madridista. Y no se trata, en este caso, de un Toni Kroos que lleva mucho tiempo en su punto de mira, sino de un jugador que el presidente de la entidad blanca tiene en su agenda como relevo del croata Luka Modric: el centrocampista serbio de la Lazio Sergei Milinkovic-Savic.

Mourinho quiere reforzar el centro del campo del United. A toda costa. Por eso, el ex entrenador del Real Madrid se ha fijado no sólo en un Toni Kroos que se está planteando muy seriamente aceptar su propuesta para marcharse a Old Trafford el verano que viene, sino también en un objetivo madridista. En la entidad blanca saben muy bien que Luka Modric se plantea dejar el club en cuanto termine la presente temporada y ya han puesto a Milnkovic-Savic como uno de sus favoritos para tomarle el relevo.

Para más información click aquí: Don Balón