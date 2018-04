Klopp pierde a su segundo entrenador

Premier League

Lunes 30| 11:05 am





EFE



Zeljko Buvac, segundo entrenador del Liverpool y apodado "El cerebro", se tomará un descanso en sus funciones hasta final de temporada, lo que implica que no estará para la vuelta de semifinales de la Liga de Campeones que enfrentará al Liverpool y a la Roma el próximo miércoles.



Esta decisión, según informa este lunes la cadena británica SkySports, se debe a "razones personales", en tanto que Buvac no abandonará la disciplina del club, sino que solo se tomará un parón hasta final de temporada.



Para el Liverpool, Buvac continúa siendo un empleado más y su posición dentro de la estructura del equipo no se verá afectada por su ausencia.



El club del norte de Inglaterra considera este asunto privado y no realizará más comentarios al respecto.



Buvac ha trabajado al lado de Jürgen Klopp en la mayor parte de las dos últimas décadas, actuando como asistente del alemán durante su pasado en el Mainz y en el Borussia Dortmund.



El Liverpool defenderá este miércoles (18:45 GMT) el 5-2 conseguido en Anfield la semana pasada ante la Roma, con el objetivo de acceder a la final de la Champions.