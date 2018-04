Los 'Reds' amplían el contrato de Roberto Firmino

Premier League

Domingo 29





EFE.

El Liverpool, que el miércoles tratará en Roma de lograr su clasificación para la final de la Liga de Campeones, ha anunciado que ha ampliado el contrato del delantero brasileño Roberto Firmino.



Según ha informado el club de Anfield, ambas partes han rubricado en Melwood un contrato de larga duración, si bien no especifica hasta qué año.



"Ha sido una decisión fácil. El club me ha tratado de una forma increíble y he crecido mucho aquí con mi trabajo y el apoyo de todo el equipo. Estoy muy, muy feliz", señaló Firmino.



"Me encanta jugar en el Liverpool. Los aficionados son excelentes y es fantástico cómo nos apoyan en todo momento", apuntó el delantero brasileño, de 26 años y clave en los esquemas del técnico alemán Jurgen Klopp.



Firmino llegó al Liverpool en el verano de 2015 procedente del Hoffenheim germano, al que arribó en 2010 desde el Figueirense.



En este tiempo en Anfield ha jugado 140 partidos y ha logrado 50 tantos, así como consiguió alcanzar la internacionalidad absoluta.