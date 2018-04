Fábregas mantiene al Chelsea en la pelea por Champions

Premier League

EFE.

Un gol del español Cesc Fábregas sirvió para que el Chelsea rescatase los tres puntos este sábado del campo del Swansea (0-1) y para acercar a los 'Blues' a la cuarta plaza defendida por el Tottenham Hotspur.



Los de Antonio Conte, sin Álvaro Morata de inicio -disputó cinco minutos-, acechan la Champions League, de la que se encuentran a dos puntos, aunque con un partido menos que el Tottenham, quien se medirá el lunes al Watford (19:00 GMT) sin la posibilidad de fallar.



En un Chelsea con varios cambios respecto al conjunto que consiguió el billete a la final de la FA Cup (Copa de Inglaterra) la semana pasada, destacó la titularidad de Tiemoué Bakayoko y de Antonio Rüdiger, que suma tres partidos consecutivos en el once inicial.



Ambos sostuvieron en defensa y centro del campo a los de Conte que no tardaron en tomar ventaja en el marcador y complicarle la vida al Swansea.



En el minuto cuatro de partido, Hazard conectó con Fábregas en la frontal, quien acomodó el cuerpo para, con el interior del pie izquierdo, colocar el balón en la escuadra derecha de la portería defendida por Lukasz Fabianski.



A partir de ahí el marcador no se movió mas, pese a que Fábregas y Víctor Moses tuvieron oportunidades para ampliar la ventaja y dar algo de tranquilidad a los aficionados 'Blues'.



La victoria implica que el Chelsea se reafirma en la quinta posición, con 66 puntos, a dos del Tottenham y nueve por encima del Arsenal.



Por su parte el Swansea continúa en los puestos calientes de la tabla y suma 33 puntos por los 32 que tiene el Southampton, quien ocupa la décimo octava posición.



La derrota de los galeses además asegura que el West Bromwich Albion, que este sábado derrotó al Newcastle United (0-1), se mantendrá en la Premier League una jornada más, ya que de haber conseguido la victoria los de Carlos Carvalhal hubieran mandado al West Brom a la Championship.



La próxima jornada, el Chelsea recibirá en Stamford Bridge al Liverpool (domingo, 15:30 GMT), mientras que el Swansea buscará tres puntos vitales para la salvación en el campo del Bournemouth