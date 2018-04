WBA se mantiene a flote y el Newcastle esperará por la salvación

Premier League

Sábado 28| 1:12 pm





El West Bromwich Albion continúa creyendo en la salvación tras evitar al descenso al vencer a domicilio (0-1), con un gol de Matt Philips, al Newcastle United de Rafa Benítez, quien tendrá que esperar una jornada más para sellar de forma definitiva la permanencia en la Premier League.



Los de Benítez tenían la posibilidad de certificar su presencia en la máxima división del balompié inglés la temporada que viene puntuando en casa ante el West Brom o incluso perdiendo, siempre y cuando el Southampton no venciera.



No obstante, un gol del escocés Matt Philips en el minuto 29 de partido propició la derrota de las 'Urracas', lo que unido a la victoria del Southampton en casa ante el Bournemouth (2-1), provocó que no haya celebración esta jornada en St. James Park.



La próxima semana los de Benítez viajarán a Watford donde podrán certificarla ante el equipo de Javi Gracia.



Mientras tanto, el WBA seguirá siendo equipo de Premier League a no ser que el Swansea City, que visita este sábado (16:30 GMT) Stamford Bridge, logre sacar los tres puntos ante el Chelsea.



En la jornada dramática por el descenso, el Crystal Palace cerró virtualmente su salvación con una cómoda victoria ante el Leicester de Claude Puel, que continúa en caída libre y se llevó un 5-0 del sur de Londres.



Quien se metió en graves problemas fue el Huddersfield Town y es que los 'Terriers' cayeron por 0-2 ante el Everton y se complican la vida, quedando a tres puntos del Southampton a tres partidos del final de la competición.



Ya en una zona más tranquila, el Brighton & Hove Albion y el Burnley prácticamente consiguieron sus objetivos en un empate a cero goles que convenció a ambos conjuntos.



Al Brighton porque con 37 puntos queda cinco por encima del Southampton y al Burnley porque con 54 solo le haría falta una unidad más para asegurar la séptima plaza y conseguir billete el año que viene a la Liga Europa. EFE