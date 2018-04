Vieira dice que está "listo" para dirigir al Arsenal

Premier League

Miércoles 25





El francés Patrick Vieira, técnico del New York City FC, ha asegurado que está "listo" para dirigir al Arsenal tras la marcha de Arsene Wenger, pero ha puntualizado que nadie del conjunto inglés se ha puesto en contacto con él.



El nombre de Vieira es uno de los que suenan con más fuerza para suceder en el banquillo del Emirates Stadium al veterano Wenger, quien dará un paso al costado el próximo mes de junio después de 22 años.



"Si la pregunta es si estoy preparado (para entrenar a los 'Gunners') puedo decir que sí, lo estoy. Estoy listo", afirmó el francés, que añadió que nadie del Arsenal se ha puesto en contacto con él y que todavía le queda un año y medio de contrato con el New York City FC.



"Todavía me queda este año y el que viene. Tengo contrato en vigor. Luego ya veremos qué sucede cuando este termine. Siempre es bueno que mencionen tu nombre con el de grandes clubes de Europa. Eso demuestra que la gente está siguiendo lo que haces y que estás haciendo un buen trabajo", manifestó.



"Sin embargo, lo importante para mí es centrarme en lo que estoy haciendo en este momento, y eso es el New York City FC. Mi cabeza y toda mi energía están centradas en ganar el próximo encuentro", apuntó.



Patrick Vieira vistió los colores rojo y blanco de los 'cañoneros' entre 1996 y 2005 y ganó tres Ligas, tres FA Cups (Copa) y tres Community Shield (Supercopa de Inglaterra).



El pasado viernes, día en el que Wenger anunció que dejaría el Arsenal a final de temporada, el preparador galo dijo que Vieira "tiene potencial" para dirigir un día al equipo londinense.



El nombre del francés es uno de los que suenan con más fuerza para tomar las riendas del Arsenal junto a los de Luis Enrique, Carlo Ancelotti, Mikel Arteta, Joachim Löw, Brendan Rodgers y Leonardo Jardim. / EFE