Ander Herrera rescata al United

Premier League

EFE



El Manchester United sufrió este sábado para imponerse en el estadio de Wembley al Tottenham Hotspur (2-1) y, gracias a un gol de Ander Herrera mediada la segunda mitad, reservó el primero de los dos billetes disponibles para la final de la FA Cup (Copa de Inglaterra) del próximo 19 de mayo.



Liderados por el chileno Alexis Sánchez -nombrado mejor jugador del partido- y el francés Paul Pogba, los hombres de José Mourinho remontaron el tanto inicial de Dele Alli y ya esperan en la final al ganador del duelo del domingo entre Chelsea y Southampton (14:00 GMT).



Con la Premier League y la Copa de la Liga en poder del Manchester City y eliminados hace varias rondas de la Champions, 'Diablos Rojos' y 'Spurs' se aferraban a la FA Cup para intentar salvar sus decepcionantes temporadas.



Mourinho, que entre semana dio descanso a varios titulares, introdujo cinco cambios con respecto al equipo que ganó en Bournemouth, entre ellos los de Lukaku, Alexis y Matic en su habitual sistema 4-3-3.



En el Tottenham, el argentino Mauricio Pochettino mantuvo el sistema y el 'once' habitual de esta campaña, con las novedades de Vorm en la portería en lugar de Lloris y de Son por Lamela. Dembélé y Kane, recuperados de sus lesiones, aunque todavía renqueantes, también salieron de inicio este sábado.



Visitante en Wembley en esta ocasión, el Tottenham, dio el primer golpe a los diez minutos, cuando Trippier encontró en la derecha a Eriksen con un balón largo y el danés puso el balón en boca de gol a Alli, que sólo tuvo que empujar desde el suelo.



No se desmoronó el United. Sino todo lo contrario. Alexis se echó el equipo a la espalda y antes de la media hora (m.24) subió las tablas al marcador con un gran cabezazo. Dembélé se hizo un lío en las inmediaciones de su área, Pogba le arrebató la redonda y la puso, con un toque sutil, en el punto de penalti, donde el chileno se sacó un remate de la chistera que salió al palo largo de un Vorm que hizo la estatua.



El encuentro se convirtió en un correcalles, y antes de que se llegara al intervalo Pogba probó primero a Vorm con un magistral lanzamiento lejano y después Dier se topó con el palo con un disparo desde unos 30 metros.



La segunda mitad fue toda del United, que dio una lección de madurez a un Tottenham inexperto, que, como tantas veces ha sucedido esta temporada, se dejó remontar.



En el minuto 62, Herrera se aprovechó de la enésima desconcentración defensiva de los 'Spurs' para vestirse de héroe del United y dejar todavía más 'tocados' a los del norte de Londres. Alexis recogió un balón mal defendido por Trippier, vio la llegada de Ander desde atrás y le dejó el balón en la frontal: el de Bilbao no falló y, con un disparo seco y raso, superó a Vorm y alojó la redonda en el fondo de las mallas.



Pochettino intentó reactivar a su equipo introduciendo primero a Lucas Moura por Davies y después de Wanyama por el renqueante Dembélé, pero si algo saben hacer los equipos de Mourinho es defender un resultado favorable. Replegado atrás y buscando la velocidad arriba de Lukaku, Alexis y el recién incorporado Rashford, los 'Diablos Rojos' estuvieron más cerca de anotarse el tercero que de recibir el segundo. De Kane, Eriksen y Alli no hubo noticias en los segundos 45 minutos.



No se movió el marcador y, en un estadio de Wembley en el que resonaban los cánticos de "Glory, glory Man United", los de Manchester se llevaron una victoria tan ajustada como merecida que los mete en su segunda final de FA Cup en los últimos tres años. Los 'Diablos Rojos' ya esperan al ganador de la segunda semifinal entre Chelsea y Southampton.