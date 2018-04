Sunderland descendió a Tercera

Premier League

EFE



El Sunderland cayó este sábado en casa ante el modesto Burton Albion (1-2) y certificó su descenso a la League One, tercera categoría del fútbol inglés, su segunda relegación en otras tantas temporadas.



El conjunto del noreste de Inglaterra, que el curso pasado militó en la Premier League, no levantó cabeza desde el arranque de la presente campaña y hoy consumó su marcha a la tercera división tras caer en el Stadium of Light ante el Burton.



Un tanto de Paddy McNair en el minuto 34 dio esperanzas a los 'Black Cats', pero los goles en los últimos minutos de Darren Bent (m.86), exjugador del Sunderland, y Liam Boyce (m.90+4) acabaron por darle los tres puntos a los 'Brewers', que están enfrascados en la pelea por salir de los puestos de descenso.



Chris Coleman, el técnico que llevó a Gales a las semifinales de la Eurocopa 2016, llegó al club el pasado mes de noviembre y no logró encauzar el rumbo y apenas ha sumado cinco triunfos en sus cinco meses en el cargo.