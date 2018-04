Wenger confesó quien será su sucesor en el Arsenal

Premier League

EFE

El francés Arsene Wenger, técnico del Arsenal hasta el próximo mes de junio, ha señalado hoy a su compatriota Patrick Vieira, exjugador de los 'Gunners' y actual entrenador del New York City FC, como su sucesor en el banquillo del conjunto londinense.



Wenger anunció este viernes que al final del presente curso dará un paso al costado y dejará, después de 22 años, el Arsenal.



Patrick Vieira, quien vistió los colores rojo y blanco de los 'cañoneros' entre 1996 y 2005 -ganó tres Ligas, tres Copas y tres Community Shield (Supercopa) -, es uno de los nombres con lo que especula la prensa británica para tomar las riendas del club tras la marcha de Arsene.



"Está trabajando en Nueva York y trabaja para el Manchester City, pero es una persona que tiene el potencial para entrenar un día al Arsenal, sí", dijo Wenger sobre su antiguo pupilo.



"He seguido su carrera como entrenador y creo que lo está haciendo muy bien. Sin embargo, hay muchos exfutbolistas del Arsenal que tienen el potencial, el conocimiento y la inteligencia para hacerlo", añadió.



Vieira, que tras abandonar el Arsenal defendió las camisetas de Juventus, Inter de Milán y Manchester City, colgó las botas en 2011 en este último equipo, antes de empezar a trabajar en la cantera de los 'Citizens' y tomar las riendas del New York City FC, de la MLS estadounidense, en enero de 2016.