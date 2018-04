Los elegidos para estar en equipo del año en Premier

Premier League

Miércoles 18





EFE

Cinco futbolistas del Manchester City, tres del Tottenham Hotspur, uno del Manchester United, uno del Chelsea y uno del Liverpool forman el equipo del año de la Premier League, dado a conocer este miércoles por el sindicato de futbolistas profesionales de Inglaterra (PFA).



Los argentinos Sergio Agüero y Nicolás Otamendi, el español David Silva, el belga Kevin De Bruyne y el inglés Kyle Walker son los cinco jugadores del equipo de Pep Guardiola, recién coronado campeón de liga, incluidos en el 'once ideal'.



El segundo conjunto en representación es el Tottenham, cuarto clasificado y con el billete para la Champions prácticamente amarrado, con tres futbolistas: el delantero inglés Harry Kane -cuarto año consecutivo-, el mediapunta danés Christian Eriksen y el defensa belga Jan Vertonghen.



El Manchester United, con el guardameta español David de Gea -quinta presencia en el 'once ideal', cuarta consecutiva-; el Chelsea, con el lateral izquierdo también español Marcos Alonso; y el Liverpool, con el punta egipcio Mohamed Salah, máximo goleador de la Premier League -30 tantos-, tienen a un jugador en el equipo del año.



- Equipo del año en la Premier League:



Guardameta: David de Gea (Manchester United).



Defensas: Kyle Walker (Manchester City), Nicolás Otamendi (Manchester City), Jan Vertonghen (Tottenham Hotspur), Marcos Alonso (Chelsea).



Centrocampistas: David Silva (Manchester City), Kevin De Bruyne (Manchester City), Christian Eriksen (Tottenham Hotspur).



Delanteros: Mohamed Salah (Liverpool); Harry Kane (Tottenham Hotspur), Sergio Agüero (Manchester City).



Además, la PFA ha dado a conocer también el 'once' de gala de la Championship, segunda categoría del fútbol inglés, en el que hay tres futbolistas del ya ascendido Wolverhampton Wanderers, otros tres del Fulham, el tercer clasificado; uno del Cardiff City, uno del Norwich, uno del Derby County, uno del Sheffield United y otro del Bristol City.



Los Wolves del portugués Nuno Espirito Santo, que certificaron su presencia en la Premier League el pasado sábado, cuentan con el guardameta John Ruddy, el defensa Willy Boly y el prometedor centrocampista portugués Ruben Neves en el equipo del año.



También está por segunda temporada consecutiva en el equipo de gala el precoz lateral izquierdo inglés Ryan Sessegnon, de sólo 17 años, quien ha sido nominado al premio de la PFA a mejor jugador joven de Inglaterra.







- Equipo del año en la Championship:



Guardameta: John Ruddy (Wolverhampton Wanderers).



Defensas: Ryan Fredericks (Fulham), Sol Bamba (Cardiff City), Willy Boly (Wolverhampton Wanderers), Ryan Sessegnon (Fulham).



Centrocampistas: Tom Cairney (Fulham), James Maddison (Norwich City), Rúben Neves (Wolverhampton Wanderers), Bobby Reid (Bristol City).



Delanteros: Leon Clarke (Sheffield United), Matej Vydra (Derby County).