City votó a favor de introducir VAR, pero Chelsea y United no

Sábado 14| 1:31 pm





EFE

Pep Guardiola reveló que su club, el Manchester City, votó a favor de la introducción del videoarbitraje (VAR) en la Premier League, pero que el Chelsea y el Manchester United fueron algunos de los equipos "grandes" que lo rechazaron.



Los clubes de la máxima categoría votaron el viernes en una reunión en Londres en contra de introducir el VAR en los partidos de la próxima temporada de la máxima categoría del fútbol inglés.



"Creo que el Manchester City estaba a favor, pero los otros equipos grandes, Chelsea y United, no lo querían", aseguró Guardiola. "No pasa nada, es algo que llegará, no sólo aquí en Inglaterra, sino en todo el mundo. Los árbitros necesitan ayuda. El fútbol hoy en día es mucho más rápido que antes", añadió.



"Ahora, por ejemplo, todavía no sabemos si era penalti o no era penalti en el partido del Real Madrid (contra el Juventus en la Liga de Campeones). Para los colegiados no es fácil y creo que necesitan ser ayudados. Tarde o temprano sucederá", señaló el entrenador español.



"Quizá al principio cueste un poco y no funcione bien, pero no pasa nada -subrayó-. Irá mejorando y siendo más eficaz. Cuando más tiempo lo usemos mejor será".



El VAR se probó por primera vez esta temporada en el fútbol inglés en algunas eliminatorias de la FA Cup (Copa de Inglaterra) y Carabao Cup (Copa de la Liga) y en encuentros amistosos internacionales de la selección.



Las pruebas realizadas no han estado exentas de polémica y su implantación ha polarizado a los aficionados y a los profesionales en el fútbol inglés y algunos, como el entrenador del Tottenham Hotspur, Mauricio Pochettino, alertó de que podría "matar" el deporte.



La tecnología del árbitro asistente de vídeo ha sido ya probada en torneos de prestigio como la Copa Confederaciones de Rusia y en competiciones como la Bundesliga, la Serie A italiana y la MLS estadounidense, y se utilizará en la próxima Copa del Mundo. EFE