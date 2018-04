Chelsea empató y dice adiós a la Champions

Premier League

Domingo 8| 1:38 pm





EFE



El Chelsea se despidió, prácticamente, de sus opciones de clasificarse para la Liga de Campeones tras empatar en el derbi de Londres contra el West Ham United (1-1) en un duelo con sabor latinoamericano, ya que César Azpilicueta adelantó a los 'Blues' y el mexicano Chicharito Hernández igualó la contienda.



La suerte no acompañó a los de Antonio Conte, que rozaron la goleada en varias ocasiones, sobre todo en dos goles anulados a Álvaro Morata, ambos por fuera de juego y ambos bien señalizados.



Otro español, en este caso, Azpilicueta fue el encargado de adelantar al Chelsea, gracias a un tanto en el minuto 35.



Víctor Moses centró desde perfil derecho, Morata se erigió por encima de la defensa 'Hammer' y tocó el balón lo justo para que le llegase al ex del Osasuna dentro del área pequeña, este controló y con un remate poco ortodoxo introdujo el balón en la portería de Joe Hart.



El no rematar el encuentro le acabó costando caro a los de Conte, ya que Chicharito, que salió desde el banquillo, aprovechó un pase atrás desde la línea de fondo para con un ajustado remate con pierna derecha posicionar el 1-1 definitivo en el marcador.



Este resultado aleja al Chelsea de la cada vez más complicada clasificación para la Champions, ya que los 'Blues' son quintos con 57 puntos, a diez del Tottenham Hotspur y con seis de ventaja respecto al Arsenal.