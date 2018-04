Guardiola: "Perdimos, pero jugamos bien al fútbol"

Premier League

EFE



El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, se mostró este sábado satisfecho con el partido de su equipo pese a la derrota 2-3 ante el Manchester United y dijo que no tiene "ninguna queja", ya que jugaron "bien al fútbol".



"Hicimos todo lo que pudimos. La primera mitad parecía que estaba hecho, pero en 10 minutos le dieron la vuelta. Es una pena por nuestros aficionados y por los jugadores. Enfrente teníamos a un gran equipo como es el Manchester United. No tengo queja alguna", explicó el preparador español en la cadena británica Sky Sports.



El City, que necesitaba una victoria para coronarse campeón de liga, cayó en casa ante su rival de patio y tendrá que esperar al menos una semana para festejar el título.



"Jugamos bien las dos mitades. En la segunda intentamos crear ocasiones y atacar, que es lo que hemos hecho durante toda la temporada. Debimos, eso sí, haber estado mejor en defensa. Pero esto es fútbol", señaló Guardiola, que ha sufrido su segunda derrota en los últimos tres días, ya que el pasado miércoles se inclinó ante el Liverpool (3-0) en el partido de ida de cuartos de final de la Liga de Campeones.



"Me preocupa haber recibido seis goles en dos partidos. Durante toda la temporada hemos sido sólidos. Y si quieres ganar el título tienes que serlo", concluyó Pep.