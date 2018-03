Salah remonta y Liverpool suma tres puntos

Premier League

EFE

Un tanto del egipcio Mohamed Salah en el minuto 84 -su gol número 29 en la Premier League- dio este sábado la victoria al Liverpool sobre el Crystal Palace en Selhurst Park (1-2) y colocó a su equipo temporalmente en segunda posición de la tabla.



Los 'Reds', que se aseguran prácticamente su presencia en la próxima edición de la Liga de Campeones, suman 66 puntos, uno más que el tercero, el Manchester United, y 10 por encima del Chelsea, quinto en la tabla, aunque ambos equipos tienen dos partidos menos.



Sufrió más de lo esperado el equipo de Jürgen Klopp en el sur de Londres ante unos 'Eagles' competitivos, sabedores de lo que se jugaban, y que se pusieron por delante en el marcador al poco de iniciarse el encuentro gracias a un controvertido penalti cometido por Karius sobre Zaha.



Milivojevic, el especialista desde los 11 metros del Palace, no falló, y en el minuto 13 los de casa se adelantaron. El tanto dejó 'tocado' al Liverpool, que no consiguió reaccionar en la primera mitad.



La segunda parte, sin embargo, fue de los de Anfield, que a los cuatro minutos de la reanudación subieron el 1-1 al marcador gracias a Mané. El senegalés recibió un centro raso al primer palo de Milner, se adelantó al hoy fallón Sakho y, de primeras, batió por bajo a Hennessey.



Perdonó poco después el errático Benteke, que tuvo dos ocasiones de oro para adelantar de nuevo a los suyos, pero en ninguna de ellas logró definir ante la salida de Karius.



No aprovechó las que tuvo el Palace y las acabó pagando, puesto que en el tramo final del choque, Salah, el de siempre, festejó su vigésimo noveno tanto de la campaña en liga para dar los tres puntos a la visita.



El punta egipcio, que está a cinco tantos del récord de goles en la liga Premier League -Andy Cole, en la 1993/1994, y Alan Shearer, en la 1994/1995, marcaron 34 tantos-, recogió un centro al segundo palo de Milner tras adelantarse a Sakho, se acomodó la redonda a la derecha y engañó al portero local para subir el definitivo 1-2 al luminoso.



Con este triunfo, el Liverpool se aúpa a la segunda plaza de la Premier League y garantiza prácticamente su presencia una campaña más en la Liga de Campeones, mientras que el Crystal Palace seguirá sufriendo para garantizar la permanencia en la categoría reina del fútbol inglés: los hombres de Roy Hodgson son decimosextos, con 30 puntos, dos puntos por encima de los puestos de descenso. EFE