Pochettino: "A Kane no puedes compararlo con el resto"

Premier League

Jueves 15| 11:07 am







En el fútbol todo gira alrededor de ganar, pero el cómo se consigue también es importante. Ese es mi punto de vista. En término de proyecto, creo que lo estamos haciendo fantástico"

EFE

El argentino Mauricio Pochettino, técnico del Tottenham Hotspur, aseguró que su equipo tiene suficiente calidad para ganar partidos y que la lesión del delantero Harry Kane, que estará fuera un mes por un problema en el tobillo, no "puede servir como excusa".



"Estamos hablando de uno de los mejores delanteros en el mundo, no puedes compararlo con el resto, pero tenemos diferentes alternativas en el equipo. Para mí, todo esto es sobre las habilidades colectivas y el esfuerzo, a la hora de ganar o perder partidos", explicó Pochettino.



"Por supuesto que vamos a echar de menos a Harry porque, obviamente, él es uno de los mejores, pero tenemos que estar relajados y tranquilos porque aunamos suficiente calidad para ganar los partidos", añadió el argentino.



El preparador de los 'Spurs' también confirmó que Kane, lesionado en los ligamentos laterales del tobillo derecho, confía en volver a jugar esta temporada, ya que está "concentrado en recuperarse y ayudar los antes posible".



Respecto a su recambio, el extécnico del Espanyol y el Southampton señaló que tienen diferentes jugadores que pueden jugar en esa posición, como Dele Alli, Son Heung-min , Fernando Llorente, Erik Lamela y Lucas Moura.



"Para mí no es tan importante quién está en esa posición, sino cómo vamos a utilizar el espacio para superar las estrategias de nuestros oponentes", matizó.



El Tottenham, tras haber quedado fuera de la Liga de Campeones a manos del Juventus, se medirá este sábado al Swansea en tierras galesas con el objetivo de conseguir el pase a las semifinales de la FA Cup (Copa de Inglaterra).



"Si queremos ganar un trofeo esta temporada esta es nuestra única opción. La FA Cup y la Premier son en estos momentos nuestras mayores prioridades", destacó Pochettino, que aún no ha podido levantar un título con los 'Spurs'.



El Tottenham, a lo largo de su historia, ha conquistado ocho FA Cup, aunque la última de ellas data de 1991, además, bajo los mandos de Pochettino han finalizado terceros y segundos de la Liga Inglesa, título que no ganan desde 1961.



"Por supuesto que me gustaría ganar algunos trofeos, pero no por mí, si no por la afición. No soy una persona egocéntrica que quiere ganar títulos para llevarse todo el mérito. En el fútbol todo gira alrededor de ganar, pero el cómo se consigue también es importante. Ese es mi punto de vista. En término de proyecto, creo que lo estamos haciendo fantástico", finalizó el argentino.