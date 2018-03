Michael Carrick cuelga los botines al final de año (+Vídeos)

Pablo A. Rondón M. || @PablinhooAlee

El mediocampista inglés del Manchester United, Michael Carrick, anunció este lunes su retiró del balompié cuando finalice la actual temporada. Debutó en 1999 con el West Ham United.

“Llega un momento en que tu cuerpo te dice que dejes de jugar. Eso es más o menos donde estoy”, comentó en la rueda de prensa previa al duelo de vuelta contra el Sevilla por los octavos de final de la Liga de Campeones.

Michael Carrick has announced that he will retire at the end of the season. How import has he been in Man U's success over the years? pic.twitter.com/YLanQT9xwN